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Eingestellt

Philips AventKlassik+-Babyflasche

SCF565/27

4.3
| (126) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
Das Airflex Ventilsystem unserer Klassik+-Flasche sowie der strukturierte Sauger sorgen für weniger Unterbrechungen beim Füttern und beugen Unwohlsein vor. Dank des integrierten Anti-Kolik-Ventils wird die Luft in die Flasche und nicht in den Magen des Babys geleitet.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Entwickelt für unterbrechungsfreies Füttern

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

  • 2 Flaschen

  • 260 ml

  • Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

  • ab dem 1. Monat

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

126

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

31/08/2019

Deutschland

Deutschland

absolut empfehlenswert

Ich wollte stillen und konnte es dann nicht. Ich hatte von meinem Frauenarzt eine Flasche geschenkt bekommen und war begeistert. Mittlerweile habe ich mein drittes Kind. Ich habe auch je eine weitere Flasche von je zwei weiteren Anbietern ausprobiert, da ich sie auch geschenkt bekommen habe, bin aber nur mit der Avent Klassik Flasche wirklich zufrieden. Und auch meine Kinder haben damit wesentlich besser getrunken. Ich kann sie nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF683/47 Klassik-Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF683/47 Klassik-Babyflasche verfasst

04/03/2012

Deutschland

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF663/17 Klassik-PES-Babyflasche verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF663/17 Klassik-PES-Babyflasche verfasst

25/01/2012

Deutschland

Deutschland

Schick

Die Flaschen sehen toll aus, aber sie machen einen nicht so stabilen Eindruck, obwohl sie es sind. Was ich nicht so toll finde dass man hier extra Dichtungsringe dabei hat. Wenn man sonst die anderen Flaschen ohne den Ring hat vergisst man den Ring schon mal. Aber sonst gutes Produkt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF684/27 Klassik-Babyflasche verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF684/27 Klassik-Babyflasche verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.

  2. Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.

  3. Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.