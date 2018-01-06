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Eingestellt
Erhältlich in
2 Flaschen
260 ml
Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
ab dem 1. Monat
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.
Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.
Auszeichnungen
4.4
von 5
242
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Jen91
06/01/2018
Deutschland
Sehr gut !
Ich habe für meine beiden Kinder diese Flaschen gekauft. Säuglinge kommen mit der Saugerform sehr gut zurecht. Auch die die Durchlaufmengen der Saugergrößen sind optimal für die jeweiligen Altersstufen. Es gab nie Probleme mit Koliken oder Ähnliches. Sie sind einfach zu reinigen und sehr robust. Sehr zu empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF693/17 Natural-Babyflasche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF693/17 Natural-Babyflasche verfasst
Drillingsmama
08/12/2017
Deutschland
Sehr zufrieden
Das Fläschchen überzeugt durch tolles Design, einfache Benutzung und die ergonomische Form. Ich bin mehr als zufrieden mit unserem Kauf.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF693/14 Babyflasche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF693/14 Babyflasche verfasst
Krümmel1
08/12/2017
Deutschland
Sehr zufrieden
Das Fläschchen überzeugt durch tolles Design, einfache Benutzung und die ergonomische Form. Ich bin mehr als zufrieden mit unserem Kauf.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF693/15 Babyflasche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF693/15 Babyflasche verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011