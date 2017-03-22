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  • Ideal für sanftes Trinken
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Philips Avent Babyflaschen SaugerSauger für Neugeborene, 2er-Pack

SCF657/27

4.3
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Ideal für sanftes Trinken
Jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Auch das Saugen will gelernt sein und da sind manche Babys schneller als andere. Darum kann es für manche Babys sinnvoll sein, mit unserem Sauger für Neugeborene zu beginnen, bevor zu den Natural Response Saugern übergegangen wird. Der Sauger sollte mit der Philips Avent Natural Flasche verwendet werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Ideal für sanftes Trinken

Ideal für sanftes Trinken

  • Sauger 0

  • 2er-Pack

Für weniger Koliken

Für weniger Koliken

Der Sauger wurde entwickelt, um Fütterungsprobleme zu reduzieren, indem er Luft vom Bauch deines Babys ableitet.

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlich geformten Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger fördert ein natürliches Trinkverhalten deines Babys und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Weicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Weicher Sauger imitiert das Gefühl an der Brust

Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
2
1

22/03/2017

België

België

Très bonne tetine

très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .

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30/03/2018

France

France

Une réussite

Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci

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04/06/2018

France

France

produit très bien étudié

les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 