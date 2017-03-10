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  • Sterilisiert 6 Flaschen in 8 Minuten
  • Sterilisiert 6 Flaschen in 8 Minuten

Eingestellt

Philips Avent ExpressElektrischer Dampfsterilisator

SCF274/26

4.6
| (57) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Sterilisiert 6 Flaschen in 8 Minuten
Schnell und einfach im Gebrauch
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schnell und einfach im Gebrauch

Sterilisiert 6 Flaschen in 8 Minuten

  • 220 – 240 V

Effektive Sterilisation

Effektive Sterilisation

Die Dampfsterilisation ist nachweislich die effektivste Weise, um Ihr Baby vor schädlichen Keimen zu schützen. Sie basiert auf der Sterilisationsmethode der Krankenhäuser, bei der die intensive Hitze des Wasserdampfes Haushaltsbakterien zuverlässig abtötet.

Schnell und einfach im Gebrauch

Schnell und einfach im Gebrauch

Einfach Wasser hinzufügen, das Gerät beladen und einschalten. Der Inhalt ist nach circa 8 Minuten steril und zum Gebrauch bereit.

Große Kapazität

Große Kapazität

Fasst bis zu sechs Avent Flaschen (260 ml) oder zwei Philips Avent Milchpumpen mit Zubehör.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.6

von 5

57

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

3

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr zufrieden mit dem Dampfsterilisator, benutze ihn jetzt zum 2 mal. Er ist einfach zu bedienen, einfach wasser einfüllen und an stellen, Perfekt. Reinigen ist auch sehr einfach. Würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen. Top Gerät

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator verfasst

18/09/2013

Deutschland

Deutschland

Einfach, effektiv, sehr gute Größe.

Der Sterilisator ist einfach zu bedienen, groß genug und sehr praktisch, da man die mitgelieferten Korbeinsätze einfach vor der Sterilisation in die Spülmaschine packen kann. Sehr empfehlenswert!

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14/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

does what you need it too and easy to use

I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.

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Diese Bewertung wurde für SCF274/31 Electric Steam Steriliser verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 