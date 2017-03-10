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Eingestellt
220 – 240 V
Die Dampfsterilisation ist nachweislich die effektivste Weise, um Ihr Baby vor schädlichen Keimen zu schützen. Sie basiert auf der Sterilisationsmethode der Krankenhäuser, bei der die intensive Hitze des Wasserdampfes Haushaltsbakterien zuverlässig abtötet.
Einfach Wasser hinzufügen, das Gerät beladen und einschalten. Der Inhalt ist nach circa 8 Minuten steril und zum Gebrauch bereit.
Fasst bis zu sechs Avent Flaschen (260 ml) oder zwei Philips Avent Milchpumpen mit Zubehör.
4.6
von 5
57
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr zufrieden mit dem Dampfsterilisator, benutze ihn jetzt zum 2 mal. Er ist einfach zu bedienen, einfach wasser einfüllen und an stellen, Perfekt. Reinigen ist auch sehr einfach. Würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen. Top Gerät
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Diese Bewertung wurde für SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator verfasst
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Kathi1965
18/09/2013
Deutschland
Einfach, effektiv, sehr gute Größe.
Der Sterilisator ist einfach zu bedienen, groß genug und sehr praktisch, da man die mitgelieferten Korbeinsätze einfach vor der Sterilisation in die Spülmaschine packen kann. Sehr empfehlenswert!
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lilmummy18
14/11/2013
United Kingdom
does what you need it too and easy to use
I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.
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Diese Bewertung wurde für SCF274/31 Electric Steam Steriliser verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.