Der Sauger und das Saugerschild sind in unterschiedlichen Größen und Formen verfügbar. Die Altersrichtlinien richten sich nach der Größe des Saugers und des Saugerschilds. Wenn beispielsweise ein Sauger für Babys von 0 - 2 Monate von einem älteren Kind verwendet wird, kann es vorkommen, dass das Kind den Sauger einschließlich Saugerschild in den Mund nimmt. Geraten Sie in diesem Fall nicht in Panik. Der Sauger kann nicht verschluckt werden und ist so konzipiert, dass er einer solchen Situation standhält. Entfernen Sie Ihn vorsichtig aus dem Mund des Kindes.