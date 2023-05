All-In-One Bügellösung

Die All-in-One 8500 Series verfügt über ein integriertes Bügelbrett, das sich flexibel in jeden Winkel verstellen lässt und so horizontales Bügeln, vertikales Dampfglätten sowie alles dazwischen ermöglicht. Das ergonomische Bügeleisen mit der Dual Heating Technologie ist für eine flexible Verwendung im ganzen Haus mit einer Gerätebasis verbunden, die sich vom Bügelbrett trennen lässt. In der Basis befindet sich ein 1,2-Liter-Wasserbehälter.​ ​Das Bügelbrett ist zum praktischen Aufhängen von Kleidungsstücken mit einem Klapphaken ausgestattet. Die Abstellfläche für das Bügeleisen lässt sich beliebig verschieben, sodass das Bügeleisen an jeder Seite des Bügelbrettes abgestellt werden.