Für den kurzen Kaffeemoment alleine oder zu zweit eignet sich eine Padmaschine von Senseo , die auf Knopfdruck ein vielfältiges Kaffeeangebot bietet. Senseo Kaffeepads gibt es in 18 verschiedenen Sorten – da ist für jeden Kaffeeliebhaber etwas dabei. Für Vieltrinker und in Gruppen, die den Geschmack von Filterkaffee nicht missen wollen, bietet sich die Lösung mit einer Philips Filterkaffeemaschine , die Ihnen Tasse für Tasse warmen Kaffeegenuss liefert. Kaffeemaschinen mit integrierter Isolierkanne sorgen für stundenlangen Erhalt der Hitze und des Aromas.



Zudem kann die Kanne nach der Brühzeit verschlossen werden und ist somit transportabel für die Mitnahme zu den Orten, an denen Sie Ihren Kaffee genießen wollen. Wer weder auf die Tasse auf Knopfdruck noch auf die Kanne Filterkaffee verzichten möchte, kann mit der Senseo Switch einfach beides in einem Gerät haben. Dank zahlreicher innovativer Features der Philips Kaffeemaschinen erfreuen Sie sich an Kaffeespezialitäten für Sie allein, zu Zweit oder für Ihre ganze Familie.

Mehr zu Filterkaffeemaschinen

Mehr zu Senseo Padmaschinen