Air Performer 8000 Series: Intelligente AeraSense-Sensoren scannen kontinuierlich die Luft und melden die Werte in Echtzeit. Sie reagieren sofort auf erhöhte Luftverschmutzung, um die Luftqualität zu verbessern. Auf dem digitalen Display des Luftreinigers oder in der App können Sie die Daten zu ultrafeinen Schadstoffen (PM2,5), Allergenen, Gasen (flüchtige organische Verbindungen und Gerüche), Temperatur und Luftfeuchtigkeit ablesen.



Air Performer 7000 Series: Intelligente AeraSense-Sensoren scannen kontinuierlich die Luft und melden die Werte in Echtzeit. Sie reagieren sofort auf erhöhte Umweltverschmutzung, um die Luftqualität zu verbessern. Auf dem digitalen Display des Luftreinigers oder in der App können Sie die Daten zu ultrafeinen Schadstoffen (PM2,5), Temperatur und Luftfeuchtigkeit ablesen.