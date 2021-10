Fossilbasiertes Material ist ein Material, das aus Petrochemikalien hergestellt wird. Es handelt sich dabei um ein ursprünglich ebenfalls biobasiertes Material, das innerhalb von Hunderten von Millionen Jahren über Fossilien in Erdöl umgewandelt wurde. Da nur eine bestimmte Menge dieser Materialien auf der Erde vorhanden sind, ist diese Quelle erschöpflich. Es ist also nicht nachhaltig und eignet sich nicht für die Kreislaufwirtschaft, da seine Herstellung viele Millionen Jahre dauert und am Ende seines Lebens CO 2 in die Luft freigesetzt wird, was sich negativ auf die globale Erwärmung auswirkt.