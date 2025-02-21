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Was sind die Unterschiede zwischen den Philips Avent Schnullern?

Erfahren Sie, wie sich die Philips Avent ultra start, ultra soft, ultra air Schnuller und Soothie von herkömmlichen Schnullern unterscheiden.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF094/07 , SCF094/03 , SCF094/05 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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