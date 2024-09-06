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Philips Support

Wie lange kann ich einen Philips Avent Schnuller verwenden?

Es wird empfohlen, den Schnuller für optimale Sicherheit und Hygiene alle vier Wochen zu ersetzen. Der Schnuller sollte schon früher als nach 4 Wochen ersetzt werden, wenn er beschädigt ist. Wir empfehlen, den Schnuller vor jedem Gebrauch sorgfältig auf seine Sicherheit zu überprüfen, indem Sie ihn in alle Richtungen ziehen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF094/12 , SCF094/11 , SCF094/10 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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