ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Wie sterilisiere ich meinen Philips Avent Schnuller?

Sie können einen Avent Schnuller sterilisieren, indem Sie ihn in Wasser kochen oder in die Mikrowelle legen. Nachfolgend erfahren Sie, wie das funktioniert.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF094/10 , SCF094/11 , SCF094/12 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage