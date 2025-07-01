Philips Support Wie entferne ich Wasser aus einem Philips Avent Schnuller?

Nach der Reinigung kann es sein, dass sich noch etwas Wasser im Sauger Ihres Philips Avent Schnullers befindet. Das Wasser ist für Ihr Baby harmlos, aber Sie können es in ein paar wenigen einfachen Schritten entfernen.

Waschen Sie die Hände. Halten Sie den Schnuller so, dass der Sauger nach oben zeigt. Drücken Sie den Sauger mit Daumen und Zeigefinger zusammen und schütteln Sie ihn leicht, um das Wasser zu entfernen. Es kann sein, dass immer noch ein paar Wassertropfen im Sauger verbleiben. Lassen Sie ihn in diesem Fall einfach an der Luft trocknen.

Tipp: Tauschen Sie die Schnuller zur besseren Hygiene alle 4 Wochen aus.