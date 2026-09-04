Warum sind Avent Sauger und Schnuller aus Silikon und nicht aus Latex?

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Die Vorteile von Silikon im Vergleich zu Latex:
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF087/01 , SCF349/53 , SCF376/32 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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