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Warum sind Avent Sauger und Schnuller aus Silikon und nicht aus Latex?

Die Vorteile von Silikon im Vergleich zu Latex:

  • Sehr transparent, für einen natürlichen und hygienischen Aspekt.
  • Geeignet für Latex-Allergiker.
  • Silikongummi ist länger haltbar als Latexgummi.
  • Robust – nur schwer durchzubeißen.
  • Geschmacks- und geruchsneutral, erleichtert das Stillen. Latex riecht und schmeckt nach Gummi, dies kann dazu führen, dass das Baby die Brust der Mutter ablehnt.
  • Kann in kochendem Wasser, mit Dampf oder kaltem Wasser sterilisiert werden.
  • Mikrowellen- und spülmaschinenfest.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF087/01 , SCF349/53 , SCF376/32 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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