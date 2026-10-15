So setzen Sie den Philips Avent Schnuller ab

Wir empfehlen Eltern die Verwendung des Schnullers bis das Kind 36 Monate alt ist. Auf unserer Website unterstützen wir Eltern dabei, den Schnuller abzusetzen.

Alle Philips Avent Schnuller können bis zu einem Alter von 18 Monaten verwendet werden. Für ältere Kindern empfehlen wir den Freeflow Schnuller für 18 Monate+