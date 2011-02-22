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Eingestellt
Klein (15 mm)
2 Stück
Philips Avent Brusthütchen sind lediglich zur Anwendung bei wunden oder aufgesprungenen Brustwarzen gedacht und sollten nur auf Rat Ihres Arztes, Ihrer Hebamme oder Stillberaterin hin angewendet werden.
Ihr Baby kann leicht durch die Abschirmung angelegt werden und eine Abdichtung schaffen.
Die Philips Avent Brusthütchen sind aus hauchdünnem, geruch- und geschmacklosem Silikon hergestellt.
4.7
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
newmum
22/02/2011
United Kingdom
Would highly recommend!
These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF156/01 Nipple Protector verfasst
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Gabyarg
16/09/2016
España
Verifizierter Käufer
Este producto me ayudo mucho!
Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!
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Diese Bewertung wurde für Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones verfasst
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clillo
19/10/2014
España
excelente producto
Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.
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Diese Bewertung wurde für SCF156/01 Protector de pezones verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Dieser Abschnitt enthält Meinungen von Verbrauchern zum Produkt. Philips distanziert sich von den Verbraucherinhalten dieses Abschnitts. Daher sind technische Informationen und/oder Hinweise zur Verwendung des darin enthaltenen Produkts keine offiziellen Informationen von Philips.