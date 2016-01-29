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Eingestellt

Philips AventStilleinlagen

SCF155

2.3
| (30) Bewertungen
Komfort mit Verlass
Die waschbaren Philips Avent Stilleinlagen SCF155/06 verfügen über eine weiche Baumwollfütterung mit einer saugfähigen Zwischenlage, die Feuchtigkeit von der Haut fernhält.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Extra weiche und saugfähige Stilleinlagen

Komfort mit Verlass

  • Maschinenwaschbar

Extra weich und saugfähig

Der saugaktive Kern schließt die überschüssige Milch ein und hält so Feuchtigkeit von der Haut fern.

Rutschfestes Klebeband

Rutschfest durch Klebeband für sicheren Halt der Stilleinlage.

Mit Experten im Bereich Stillen entwickelt

Gemeinsam entwickelt mit einer Hebamme und Stillberaterin, die seit 20 Jahren stillende Mütter unterstützt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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2.3

von 5

30

Bewertungen

29/01/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Einfach super!

Schöne Abfertigung, super Qualität, sehr nutsbar, es ist viel besser wie die einweg Stilleinlagen sind. Ich bin sehr zu frieden, ich kann nur weiter emphelen.

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Diese Bewertung wurde für SCF155 Stilleinlagen verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF155 Stilleinlagen verfasst

13/06/2017

Suisse

Suisse

Viel besser als einweg Stilleinlagen

Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.

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Diese Bewertung wurde für SCF155 Stilleinlagen verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF155 Stilleinlagen verfasst

19/09/2019

Portugal

Portugal

A melhor opção

Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!

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Diese Bewertung wurde für SCF155 Discos de amamentação verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF155 Discos de amamentação verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 