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32PHH4201/88
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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Wie sortiere ich die Sender neu?
Was tun, wenn auf dem Bildschirm horizontale oder vertikale Streifen angezeigt werden?
Wie kann ich das Bildformat ändern?
Was kann ich tun, wenn der Fernseher neu startet?
Was kann ich tun, wenn die vorderseitige LED in einem sich wiederholenden Muster blinkt?
Was ist zu tun, wenn sich der Fernseher nicht einschalten lässt?
Wie kann ich eine Maus oder Tastatur mit dem Fernseher verbinden?
Was soll ich tun, wenn der Fernseher nicht auf die Infrarot-Fernbedienung reagiert?
Was ist zu tun, wenn ein Software Update abbricht?
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-S Signal]
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-C Signal]
So finden Sie die Modellnummer des Fernsehers
Wie setze ich ein (CI/CI+) CAM-Modul und die Karte in den Fernseher ein?
Wie schließe ich eine Nintendo Wii an?
Wie verbinde ich ein Home Entertainment-System mit dem Fernseher?
Wie kann ich Sender (neu) installieren?
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-T Signal]
Was ist zu tun wenn die Meldung " Philips Server nicht gefunden" erscheint?
Was ist zu tun wenn eine drahtlose Verbindung nicht zustande kommt?
Wie bekomme ich den Fernsehton auf eine externe Anlage/ Lautsprecher?
Wie aktualisiere ich die Software des Philips Fernsehers per USB-Stick? (Fernseher ohne Android)
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts