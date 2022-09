Sesam-Bagels

Mit unserem Rezept für selbstgemachte Bagels können Sie Ihre Sandwiches auf ein neues Niveau heben. Diese "New York Style" Bagels erhalten ihre einzigartige Textur durch das Garen des Teigs vor dem Backen. Dadurch erhalten sie ihre charakteristische Textur, eine knusprige Kruste und ein weiches Inneres. Mit der Küchenmaschine, die das Kneten übernimmt, und unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung erhalten Sie vom ersten Moment an schöne - und köstliche - Bagels. Tipp: Verwenden Sie für dieses Rezept Manitoba-Mehl. Dank des hohen Glutengehalts erhält man einen weichen und elastischen Teig, der sich leicht verarbeiten lässt und ein optimales Ergebnis liefert. Tip: Gebruik voor dit recept manitoba bloem. Dankzij het hoge glutengehalte krijg je een zacht en elastisch deeg dat gemakkelijk te bewerken is en het beste eindresultaat oplevert.

Zutaten

440 g Manitoba-Mehl (ersatzweise normales Weizenmehl)

7 g Trockenhefe

20 g Zucker

6 g Salz 300 ml lauwarmes Wasser

1 Ei

1 EL Wasser

3 EL Sesamsamen

Zubereitung