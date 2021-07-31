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  • Inspiriert von Babys, effektiv für Mamas
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Eingestellt

Philips AventElektrische Milchpumpe

SCF397/11

4.4
| (231) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Inspiriert von Babys, effektiv für Mamas
Entdecken Sie die neue Dimension der Milchpumpen, die Saugen und Stimulation effektiv kombiniert. Inspiriert von der natürlichen Trinkbewegung von Babys. Die elektrische Philips Avent Milchpumpe sorgt für einen optimalen Milchfluss und passt sich sanft an Ihre Brustwarzengröße und -form an.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Natural Motion-Technologie für einen schnelleren Milchfluss*

Inspiriert von Babys, effektiv für Mamas

  • Doppelt

  • Verwendung mit Kabel

Natural Motion-Technologie für einen schnellen Milchfluss*

Natural Motion-Technologie für einen schnellen Milchfluss*

Pumpen Sie mehr Milch in kürzerer Zeit ab* mit einem Silikonkissen, das wie ein Baby die Brust stimuliert, um die Milch abzupumpen. Es geht nahtlos vom Stimulations- zum Abpumpmodus über und stimuliert die Brustwarze genau richtig für einen optimalen Milchfluss. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)).*

Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt

Weiches und flexibles Silikonkissen in einer Größe, die allen passt

Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an Ihre Brustwarze an. Für 99,98% aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).

Entwickelt für aufrechtes Abpumpen

Entwickelt für aufrechtes Abpumpen

Das Design unserer Milchpumpen ermöglicht eine entspannte und bequeme Sitzposition beim Abpumpen, da die Milch durch den kurzen Flaschenhals sofort in die Flasche läuft, sodass kein Vorbeugen erforderlich ist – klinisch erwiesene bequeme Position* zum Abpumpen. Basierend auf klinischen Ergebnissen der Produktstudie mit 20 Teilnehmerinnen (2019); 90% der Teilnehmerinnen finden die Position während des Abpumpens mit einer elektrischen Einzelmilchpumpe bequem; 95% der Teilnehmerinnen finden die Position während des Abpumpens mit einer elektrischen Doppelmilchpumpe bequem.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

231

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

31/07/2021

Deutschland

Deutschland

Meine Frau ist begeistert

Sehr einfache Bedienung und schnelles Pumpen von Milch zudem einfache Reinigung. Was will man als Mama mehr? Es läuft nichts aus wenn man sie richtig benutzt und ist zudem sehr angenehm. Verschiedene Stimulationsmöglichkeiten verändern das „saugen“. Meine Frau würde es immer wieder kaufen.

Vorteile

Einfache Reinigung, einfache Handhabung, sehr angenehm

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische Milchpumpe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische Milchpumpe verfasst

16/06/2020

Deutschland

Deutschland

Milchpumpe

Ich durfte die Philips Advent Mulchpumpe testen und bin sehr zufrieden sie ist sehr handlich einfach zur bedienen und in mehreren Stufen einstellbar. Zur nächst dachte ich da sie so klein ist das sie nicht so stark und effektiv ist wie die aus der Apotheke aber da hab ich mich getäuscht, die Philips Avent Milchpumpe ist genau so stark und effektiv wen nicht sogar besser mein Milcheinfluss hat sich sogar deutlich vermehrt seit dem ich die Philips Pumpe benutze. Sie ist auch praktisch für Reisen da sie klein und handlich ist. Sie ist auch nicht so laut wie manch andere Pumpe. Ich kann sie nur weiter empfehlen.

Vorteile

Kann man auf Reisen mitnehmen , leise und sehr praktisch

Nachteile

Keine !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische Milchpumpe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische Milchpumpe verfasst

16/06/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt

Sehr einfache Anwendung, es tut nicht weh und es fühlt sich gut an. Das Design ist sehr schön, schlicht und einfach. Die Batteriedauer ist sehr lange und es schnell wieder aufzuladen. Außerdem lässt sie sich leicht reinigen. Des Weiteren fühlen sich die Silikonkissen sehr angenehm auf der Brust an. Es ist super, dass sowohl die Stärke der Stimulations- als auch der Saugfunktion individuell eingestellt werden kann, sodass sich das Pumpen stets angenehm anfühlt.

Vorteile

Angenehmes Gefühl und gut zu transportieren

Nachteile

Keine

Diese Bewertung wurde für Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische Milchpumpe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Basierend auf Ergebnissen des Milcheinschusses (Zeit bis zum Milchspendereflex (Milk Ejection Reflex, MER)) aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019) im Vergleich zu den MER-Ergebnissen für andere vorangegangenen Pumptechnologien von Philips aus der Machbarkeitsstudie mit 9 Teilnehmern (Niederlande, 2018)

  2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 Teilnehmer, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Teilnehmer europäischer Abstammung, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 Teilnehmer, Australien).

  4. Basierend auf Umfrageergebnissen für 1.000 Kissen aus der klinischen Studie mit 20 Teilnehmern (Niederlande, 2019)

  5. BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011