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CP9914
Erzeugt das zum Abpumpen erforderliche Vakuum
Diese Silikonmembran erzeugt das zum Abpumpen von Muttermilch erforderliche Vakuum. Zur Verwendung mit elektrischen Milchpumpen.
SCF335/12
SCD330/31
SCF395/01
SCD340/31
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF391/11
SCF394/11
Milchpumpen
Weiß
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.