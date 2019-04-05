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Set
Philips Avent Mehrwegbecher haben einen Deckel, der durch seinen festen Verschluss für sichere Aufbewahrung und Transport sorgt.
Zum einfachen Notieren von Datum und Inhalt.
Für einen ordentlichen Kühl- und Gefrierschrank.
4.3
von 5
169
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Zwillingsmum87
05/04/2019
Österreich
Bin begeistert.
Ich habe die Becher von Avent bestellt um meine überschüssige Muttermilch zu portionieren und einzufrieren. Sie sind praktisch in der Anwendung, da jeder Becher mit einer Füllskala ausgestattet ist und sie wunderbar in meinem avent Fläschchenwärmer auf trinktemperautur gebracht werden kann. Ich würde die Becher jederzeit wieder kaufen und werde eventuell beim Umstieg auf Babybrei meinen Vorrat noch um ein Set erweitern.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF721/20 Nahrungs-Mehrwegbecher verfasst
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Resa
17/01/2018
Österreich
Sehr praktisch
Tolles Produkt, welches ich sofort weiter empfehlen kann, wenn man die Babynahrung selbst zubereiten möchte. Die Dosen lassen sich platzsparend aufbewahren, sind einfach zu reinigen und auch gut geeignet, wenn man z.B. Babynahrung zur Oma mitnehmen möchte. Der einzige Kritikpunkt: das Beschriftungsfeld lässt sich nur mit einem wasserfesten (permanenten) Overheadstift beschriften (zumindest hab ich noch keinen anderen Stift gefunden der hält) und zum Entfernen benötige ich dann den Nagellackentferner (weiß nicht, ob das auf dauer so gut für das Plastik ist???).
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Diese Bewertung wurde für SCF721/20 Nahrungs-Mehrwegbecher verfasst
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Gina1981
06/09/2023
Deutschland
Teil der Aktion
Philips Mitarbeiter(in)
Gute Qualität.
[Employee of philipsglobal] Die Philips Avent Nahrungs-Mehrwegbecher haben mich positiv überrascht. Sie sind dicht und bieten eine hervorragende Möglichkeit, Lebensmittel sicher aufzubewahren. Das Stapeln der Becher ist ein Kinderspiel und sie nehmen nur wenig Platz in der Küche oder im Kühlschrank ein. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach super! Die Becher sind langlebig und robust, und ich habe keine Probleme mit auslaufenden Flüssigkeiten oder undichten Verschlüssen gehabt. Das ist besonders wichtig, wenn man unterwegs ist oder die Becher im Rucksack transportiert. Die dichte Versiegelung gibt mir die Sicherheit, dass keine unerwünschten Unfälle passieren. Ein weiterer großer Pluspunkt ist die einfache Reinigung. Die Becher lassen sich mühelos auseinandernehmen und sowohl per Hand als auch in der Spülmaschine gründlich reinigen. Das spart mir Zeit und sorgt dafür, dass die Becher stets hygienisch sind.
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Diese Bewertung wurde für SCF721/20 Nahrungs-Mehrwegbecher verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.