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  • Mehr Komfort, mehr Milch in kürzerer Zeit*
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Eingestellt

Philips AventElektrische Doppel-Milchpumpe

SCF334/31

4.1
| (23) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Mehr Komfort, mehr Milch in kürzerer Zeit*
Die äußerst komfortable Doppelmilchpumpe ist ideal, wenn Sie nicht viel Zeit haben. Beschleunigen Sie das Abpumpen und bleiben Sie bequem sitzen, während das weiche Massagekissen sanft den Milchfluss anregt. Die Pumpe ist leise und einfach zusammenzusetzen, zu personalisieren, zu verwenden und zu reinigen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Elektrische Doppel-Milchpumpe mit Massagekissen

Mehr Komfort, mehr Milch in kürzerer Zeit*

  • Mehr Milch in kürzerer Zeit abpumpen

  • Inklusive weichem Massagekissen

  • Reisetasche und 2 Flaschen

Angenehme Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

Angenehme Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

Die Milchpumpe wurde in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche oder den Behälter fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Das bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.

Wählen Sie die Einstellung, die effektiv und angenehm für Sie ist

Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, beginnt automatisch der sanfte Stimulationsmodus, um den Milchfluss anzuregen. Wählen Sie dann eine der 3 Abpumpeinstellungen, damit das Abpumpen für Sie angenehm verläuft.

Weiche Massagekissen im Blütendesign

Weiche Massagekissen im Blütendesign

Unser Massagekissen besteht aus einem samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Komfortkissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

23

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

2

12/10/2020

España

España

Super eficaz

Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.

Vorteile

Velocidad y comodidad

Nachteile

Nada

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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26/05/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Fine kolf

Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.

Vorteile

Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik

Nachteile

Geen

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Diese Bewertung wurde für SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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17/12/2018

France

France

Bon produit

Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF334/31 Tire-lait électrique double verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF334/31 Tire-lait électrique double verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 83 % der stillenden Mütter sind sich einig, dass die Philips Avent Komfort-Doppelmilchpumpe angenehm bei der Anwendung ist – unabhängiger Heimtest unter 81 Müttern in den USA, August 2012.

  2. Mehr Milch: Unabhängige Studien deuten darauf hin, dass höherer Komfort und erhöhte Milchproduktion im Zusammenhang stehen. Siehe: www.philips.com/avent

  3. BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011