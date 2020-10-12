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Eingestellt
Mehr Milch in kürzerer Zeit abpumpen
Inklusive weichem Massagekissen
Reisetasche und 2 Flaschen
Die Milchpumpe wurde in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche oder den Behälter fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Das bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.
Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, beginnt automatisch der sanfte Stimulationsmodus, um den Milchfluss anzuregen. Wählen Sie dann eine der 3 Abpumpeinstellungen, damit das Abpumpen für Sie angenehm verläuft.
Unser Massagekissen besteht aus einem samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Komfortkissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.
4.1
von 5
23
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Aida.mat.bau
12/10/2020
España
Super eficaz
Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.
Vorteile
Velocidad y comodidad
Nachteile
Nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Wudy
26/05/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Fine kolf
Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.
Vorteile
Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik
Nachteile
Geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf verfasst
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Lisalee
17/12/2018
France
Bon produit
Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF334/31 Tire-lait électrique double verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
83 % der stillenden Mütter sind sich einig, dass die Philips Avent Komfort-Doppelmilchpumpe angenehm bei der Anwendung ist – unabhängiger Heimtest unter 81 Müttern in den USA, August 2012.
Mehr Milch: Unabhängige Studien deuten darauf hin, dass höherer Komfort und erhöhte Milchproduktion im Zusammenhang stehen. Siehe: www.philips.com/avent
BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011