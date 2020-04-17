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Eingestellt
Jederzeit und überall abpumpen
Inklusive weichem Massagekissen
Natural-Flasche und -Sauger
Die Milchpumpe wurde in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche oder den Behälter fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Das bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.
Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, beginnt automatisch der sanfte Stimulationsmodus, um den Milchfluss anzuregen. Wählen Sie dann eine der 3 Abpumpeinstellungen, damit das Abpumpen für Sie angenehm verläuft.
Unser Massagekissen besteht aus einem samtweichen Gewebe, das ein warmes Gefühl auf der Haut erzeugt und den Milchfluss angenehm und sanft anregt. Das Komfortkissen wurde so entwickelt, dass es die Saugbewegung Ihres Babys imitiert und den Milchspendereflex sanft anregt.
4.6
von 5
94
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Abby2624
17/04/2020
Deutschland
Funktioniert super
Habe die Pumpe vor zwei Jahren gekauft im set! Und nutze diese immer noch bzw für mein zweites kind ist super tut was es soll!
Vorteile
Elektrisch
Nachteile
Einzel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe verfasst
Jenny23
25/11/2019
Deutschland
Super Produkt!
Die elektrische Einzelmilchpumpe kann man zu Hause als auch unterwegs (mit Batterien) benutzen. Sie ist klein und passt daher immer mit in die Wickeltasche oder im Kinderwagen in den Korb. Ohne den Adapter kann man direkt in die Philips Avent Natural Flaschen abpumpen oder man benutzt den Adapter mit den Aufbewahrungsbecher um diesen anschließend im Kühlschrank zu lagern.
Vorteile
Klein und für unterwegs geeignet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD223/20 Elektrisches Einzelmilchpumpen-Set verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD223/20 Elektrisches Einzelmilchpumpen-Set verfasst
Sweta2711
29/06/2019
Deutschland
Teil der Aktion
Super Milchpumpe treuer begleiter
Ich habe die Milchpumpe kostenlos im Rahmen eines Produkttests bekommen daher nimmt Philips keine redaktionellen Einfluss auf die Bewertung. Ich muss sagen es ist eine super pumpe und wirklich leicht zu hand haben. Das abpumpen funktioniert Kinderleicht und quasi von alleine. Ich bin wirklich super zufrieden Würde ich auch jeder Mama empfehlen mir hat es sehr geholfen um auch meinen milcheinschuss zu bekommen. Und jetzt wenn wir los wollen zack ebend abgepumpt und man kann es super mit in der flasche transportieren. Ich empfehle es aufjedenfall weiter ein super Teil.
Vorteile
Schnell
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Klinisch erwiesener Komfort: In einem Test, der von 110 Müttern in den USA, Großbritannien, China und Russland im März 2016 durchgeführt wurde, haben Mütter durchschnittlich 8,6/10 Punkte für die Leistung des Philips Avent aufgrund des hohen Komforts vergeben.
Mehr Milch: Unabhängige Studien deuten darauf hin, dass Stress und Milchproduktion im Zusammenhang stehen. Siehe: www.philips.de/Avent
BPA-freie Milchpumpe: Nur zusammen mit der Flasche und anderen Teilen, die in Kontakt mit Muttermilch kommen. Gemäß EU-Verordnung 10/2011