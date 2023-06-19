Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Fehlerbehebung und Support

    Limited Edition 9000 Series
    Elektrorasierer aus extrastarkem Stahl (Space Grade)

    S9980/74
    Produktspezifikationen anzeigen
    S9980/74 Limited Edition 9000 Series Elektrorasierer aus extrastarkem Stahl (Space Grade)
    Auf dieser Seite
    extended warranty
    Produkt registrieren

    Erhalten Sie Ihre erweiterte Garantie

    Registrieren Sie sich innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum und erhalten Sie eine erweiterte Garantie (es können zusätzliche Bedingungen gelten)
    Jetzt registrieren

    Handbücher und Dokumentation

    Ersatzteile und Zubehör

    Zurück zu anderen Fragen
    Zurück zu anderen Fragen

    Service und Garantie

    Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts

    Vorgeschlagene Produkte

    Testen ohne Risiko

    GZG Logo 100 Tage

    Testen Sie ohne Risiko


    30 Tage Geld-zurück-Garantie auf dieses Rasierer-Modell

    So funktioniert es

    Garantieverlängerung

    Garantie-Logo

    Garantie­verlängerung


    Garantieverlängerung von 3 Jahren auf insgesamt 5 Jahre für diesen Philips Rasierer

    Mehr erfahren
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.