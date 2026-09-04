Wie reinige ich meinen Philips Rasierer?

Für einen besonders hygienischen Rasierer können Sie das Philips UV-Ladegerät und den UV Cube in Verbindung mit einer regelmäßigen und gründlichen Reinigung (wie in den Abschnitten oben beschrieben) verwenden.

Lassen Sie Ihren Rasierer trocknen, bevor Sie das UV-Zubehör verwenden.

Hinweis: Das UV-Ladegerät und das UV-Licht sind nur mit bestimmten Rasierermodellen kompatibel. Dieses Zubehör hilft, Bakterien aus Ihrem Rasierer zu entfernen, ist jedoch nicht als Ersatz für die Reinigung vorgesehen.