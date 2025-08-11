Was kann ich zum Aufladen meiner Philips Produkte mit USB-Ladefunktion verwenden?
Hinweis: Bitte lesen Sie vor dem Aufladen Ihres Produkts die folgenden Sicherheitsinformationen sorgfältig durch. Alle wichtigen Sicherheitsinformationen finden Sie in den Dokumenten, die Ihrem Produkt beiliegen.
Sicherheit geht vor
Wenn Sie Ihr Philips Produkt in einer feuchten Umgebung (z. B. im Badezimmer) aufladen, verwenden Sie immer einen IPX4-V-Adapter, um ein sicheres Aufladen zu gewährleisten. IPX4 gibt an, dass der Adapter spritzwassergeschützt ist.
Unabhängig davon, für welchen Adapter Sie sich entscheiden, stellen Sie sicher, dass er die unten aufgeführten Anforderungen erfüllt (diese Informationen sind normalerweise auf dem Adapter selbst aufgedruckt).
Eingangsspannung: 100–240 V
Ausgansspannung: 5 V
Ausgangsleistung: 1 A oder höher
Wasserdichtheit: IPX4* für feuchte Umgebungen.
Zulassungszeichen: Entsprechendes Zulassungs-/Zertifizierungszeichen für Ihr Land (z. B. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, usw.)
Wichtig: Die Verwendung eines nicht zertifizierten Adapters kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. Trennen Sie das Produkt immer vom Adapter, bevor Sie es mit Wasser reinigen.
*Tipp: Das X in IPX4 ist ein Platzhalter und in der Beschreibung eines Adapters kann eine andere Ziffer an dieser Position stehen (z. B. IP24 oder IP44). Solange die zweite Ziffer nach "IP" eine "4 ist, ist der Adapter als spritzwassergeschützt klassifiziert.
Philips Adapter
Wenn Sie keinen Adapter besitzen, können Sie einen geeigneten direkt von Philips erwerben. Die Modellnummer des Adapters unterscheidet sich je nach dem Produkt, das Sie besitzen.
Philips Grooming und Beauty – OneBlade, Head Pro, Rasierer, Lady Shaver, Groomer und Haarschneider:
Philips HQ87 IPX4-Adapter.
Philips Sonicare – Elektrische Zahnbürsten und Zahnseide:
Philips WAA1001 spritzwassergeschützter Adapter gem. IPX4 (Weiß) oder Philips WAA2001 spritzwassergeschützter Adapter gem. IPX4 (Schwarz)
So erwerben Sie einen Philips Adapter:
- Wenn Sie in den USA leben, klicken Sie hier, um einen Adapter anzufordern.
- Wenn Sie in Kanada leben, klicken Sie hier und wenden Sie sich an den Support.
- Wenn Sie an einem anderen Ort der Welt leben, klicken Sie hier und geben Sie die entsprechende Adaptermodellnummer in die Suchleiste oben auf der Seite ein. Beachten Sie, dass die Suchleiste oben auf dieser Seite für die Suche nach Informationen zum Produktsupport optimiert ist. Daher ist es wichtig, dass Sie auf den angegebenen Link klicken und die Suchfunktion auf der neuen Seite verwenden, nicht auf dieser.