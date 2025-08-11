Wenn Sie Ihr Philips Produkt in einer feuchten Umgebung (z. B. im Badezimmer) aufladen, verwenden Sie immer einen IPX4-V-Adapter, um ein sicheres Aufladen zu gewährleisten. IPX4 gibt an, dass der Adapter spritzwassergeschützt ist.



Unabhängig davon, für welchen Adapter Sie sich entscheiden, stellen Sie sicher, dass er die unten aufgeführten Anforderungen erfüllt (diese Informationen sind normalerweise auf dem Adapter selbst aufgedruckt).



Eingangsspannung: 100–240 V

Ausgansspannung: 5 V

Ausgangsleistung: 1 A oder höher

Wasserdichtheit: IPX4* für feuchte Umgebungen.

Zulassungszeichen: Entsprechendes Zulassungs-/Zertifizierungszeichen für Ihr Land (z. B. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, usw.)



Wichtig: Die Verwendung eines nicht zertifizierten Adapters kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. Trennen Sie das Produkt immer vom Adapter, bevor Sie es mit Wasser reinigen.

*Tipp: Das X in IPX4 ist ein Platzhalter und in der Beschreibung eines Adapters kann eine andere Ziffer an dieser Position stehen (z. B. IP24 oder IP44). Solange die zweite Ziffer nach "IP" eine "4 ist, ist der Adapter als spritzwassergeschützt klassifiziert.