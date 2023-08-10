Wir bei Philips setzen uns dafür ein, Plastikmüll zu reduzieren. Gemäß unseren Bemühungen im Hinblick auf die Umwelt, enthalten einige Philips Produkte keinen USB-Adapter mehr. Denn die meisten Kunden besitzen bereits einen oder mehrere USB-Netzadapter.



Wir stellen weiterhin USB-Ladekabel bereit, die Sie mit einem USB-Adapter verwenden können.



Unten finden Sie weitere Informationen darüber, welchen Adapter Sie mit Ihrem Philips Produkt verwenden können.