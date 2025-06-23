Ihr Philips Rasierer verwendet Symbole und andere Signale, um wichtige Informationen zur Verwendung und Wartung bereitzustellen.

Einige der in diesem Artikel gezeigten Symbole sind mit englischem Text versehen. Der Text auf Ihrem Rasierer ändert sich entsprechend Ihren Spracheinstellungen, aber das Symbol ist in allen Sprachen identisch.

Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für den Philips Rasierer der i9000 Serie. Symbole unterscheiden sich je nach Ausstattung des i9000, i9000 Prestige oder i9000 Prestige Ultra. Die Farben können von den unten gezeigten Beispielen abweichen.