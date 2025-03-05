Ist mein Telefon mit der Philips GroomTribe App kompatibel?
Wie erkenne ich, ob mein Philips Rasierer über Bluetooth verfügt?
Wenn Ihr Rasierer über eine Bluetooth-Verbindung verfügt, wird dies auf der Verpackung und im mitgelieferten Benutzerhandbuch angegeben.
Was ist, wenn mein Philips Produkt nicht über Bluetooth verfügt?
Die GroomTribe App enthält auch Supportinhalte und andere Informationen für verschiedene Philips Pflegeprodukte für Männer. Laden Sie die App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter, um mehr zu erfahren.