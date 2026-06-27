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S791/06
S792/06
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
NanoTech DualPrecision-Klingen
Passend für S8000, S9000, i9000 series
Passend für S9000 Prestige series
Passend für i9000 Prestige series
NanoTech DualPrecision-Klingen rasieren präzise direkt über der Hautoberfläche (bis zu -0,08 mm unter der Haut) und bieten bis zu 165.000 Schneidevorgänge pro Minute. Die 72 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt.
Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie philips.com/accessories
1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.
4.1
von 5
109
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
JanLam
27/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die Ergebnisse sind immer wieder erstaunend.
Mehr als 50 jr. habe ich nur Philips Rasierer benutz und bin immer sehr zufrieden mit dem Resultat.
Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
Date of Use 2026-05-10
Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
Date of Use 2026-05-10
Schublex
02/11/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist einfach SUPER!
Top Ersatz-Scherköpfe! So wie man sich eine gründliche Rasur vorstellt, Funktionell, Sanft und Präzise. Original Philips ist eben Qualität! Finger weg von all den anderen "Billiganbietern"!
Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
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Resgar
30/03/2024
Deutschland
Philips Mitarbeiter(in)
Ich finde sehr gut
[Employee of philipsglobal] Interessant Philips Produkte ..ich bin zu frieden mit Philips Produkte
Vorteile
Ich bin zufrieden mit philips
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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bei entsprechenden Einrichtungen