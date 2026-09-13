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Perfekte, gründliche Rasur sowie perfektes Hautgefühl
Der Philips i9000 bietet dank des Triple Action Lift & Cut-Systems und den° flexiblen kompakten 360°-Scherköpfe eine hautnahe Rasur, selbst an schwer zu rasierenden Stellen. Die KI-gestützte SkinIQ Technologie erkennt und passt sich an deine Haut an für ultimativen Komfort und Präzision.
Dieses Produkt
i9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
€ 349,99
SH91
Ersatz-Scherköpfe
€ 42,39
Kartusche für Quick Clean Pod
€ 39,99
€ 349,99
€ 349,99
Triple Action Lift & Cut-Technologie
Dual SteelPrecision Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Power Adapt Sensor
5 Jahre Garantie***
Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut-Schersystem hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,00 mm über der Haut zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.
Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision*, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.
Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
4.4
von 5
791
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Reisenudel
13/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasiertyp
Ich bin zeitlebens mit Phillips Rasierern verbunden. Andere wie das Braunkonzept hat nur eine Untergeordnete Rolle bei Fernreisen gespielt. Es gibt keinen besseren Radierer für mich.
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-13
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-13
kitwutzel
09/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ich bin begeistert es ist alles hervorragend und ich würde das Gerät wieder kaufen
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-08-09
Diese Bewertung wurde für i9000 X9000/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-08-09
Rejue
24/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Rasierer
Also, ich bin begeistert von der Rasur. Ich habe mich immer nass rasiert. Bis ich einen längeren Krankenhaus aufenthalt planen mußte. Habe ich mich für einen Trockenrasierer entschieden. Nach einigen Recherchen habe ich mich dann für Philips entschieden und bin begeistert von diesem Rasierer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-05-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 X9002/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Datum der Benutzung 2026-05-24
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zum Vorgängermodell
Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf
Im Vergleich zu Wasser in einer Kartusche