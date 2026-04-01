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S791/06
Leistungsstarke, hautnahe Rasur
Die Philips 700 Series mit DualSteel-Präzisionsklingen und Lift & Cut-Technologie schneidet Haare präzise bis zu 0,00 mm für eine hautnahe Rasur. Das kompakte Premium-Design passt perfekt zu Ihnen und ist somit ideal für jeden Anlass.Alle Vorteile ansehen
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Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Gesamtzeit
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Unsere patentierte Lift & Cut-Technologie hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,00 mm für eine hautnahe Rasur zu schneiden. Präzision in Perfektion.
Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. 4.000.000 Schneidebewegungen pro Minute garantieren jederzeit und überall eine schnelle Rasur.
Die flexiblen 4D-Scherköpfe wurden entwickelt, um Hautirritationen zu reduzieren. Sie bewegen sich in vier Richtungen und sorgen so für optimalen Hautkontakt, selbst an schwierigen Stellen, für eine angenehme Rasur.
Ein leistungsstarker Magnetmotor ermöglicht selbst die Rasur dichter Bärte – für eine sanfte und gründliche Rasur auch unterwegs.
Zum Einschalten des Rasierers und für eine erstklassige Rasur ist nur eine Fingerbewegung erforderlich. Erleben Sie mühelose Eleganz mit unserem hochwertigen, kompakten Design.
Nie wieder Kabel anschließen. Profitieren Sie von der Qi-Ladefunktion für ultimativen Komfort und einfache Bedienung. Darüber können Sie Ihren Rasierer in 2 Stunden vollständig aufladen (Qi-Ladepad ist nicht im Lieferumfang enthalten).
Erleben Sie die Vielseitigkeit Ihres Rasierers mit dem Nasenhaartrimmer-Aufsatz, der ihn zu einem 2-in-1-Pflegeset für alle Ihre Bedürfnisse macht. Stecken Sie den Aufsatz einfach auf, um unerwünschte Nasenhaare zu trimmen.
Die Klingen unseres Rasierers bestehen aus hypoallergenem Stahl aus Europa, der korrosionsbeständig, hautfreundlich und vor Verunreinigungen schützt.
Ganz gleich, ob Sie eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur mit Gel oder Schaum bevorzugen – unser Rasierer passt sich Ihren Bedürfnissen an. Dank seiner Wasserbeständigkeit gemäß IPX7 können Sie ihn mühelos unter fließendem Wasser reinigen.
Erleben Sie den Komfort eines leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus mit einer Akkulaufzeit von bis zu 1 Monat* nach einer einzigen Aufladung von 1 Stunde. Sie benötigen kurzfristig eine Rasur? Schließen Sie das Gerät einfach für 5 Minuten an und Sie erhalten genug Leistung für eine vollständige Rasur.
Bei der Entwicklung unserer Philips Rasierer stehen Präzision und Langlebigkeit im Vordergrund, um eine langanhaltende Leistung zu garantieren. Unsere Rasierer werden strengen Tests unterzogen, um eine gleichbleibende und dauerhafte Leistung sicherzustellen. Genießen Sie einen Rasierer, der Sie über Jahre begleitet.
Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. Unser Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und die Anzahl der USB-Adapter zu minimieren, die wir auf den Markt bringen. Bei Bedarf ist ein Netzteil unter www.philips.com/support erhältlich.
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