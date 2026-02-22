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  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur
  • Leistungsstarke, hautnahe Rasur

Philips Shaver 700 SeriesKompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S792/06

4
| (17) Bewertungen
Leistungsstarke, hautnahe Rasur
Die Philips 700 Series mit DualSteel-Präzisionsklingen und Lift & Cut-Technologie schneidet Haare präzise bis zu 0,00 mm für eine hautnahe Rasur. Das kompakte Premium-Design passt perfekt zu Ihnen und ist somit ideal für jeden Anlass.
Alle Vorteile anzeigen
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Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Leistungsstarke, hautnahe Rasur

  • Lift & Cut-Technologie

  • Dual SteelPrecision Klingen

  • 4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe

  • Leistungsstarker Magnetmotor

Leistungsstarke, hautnahe Rasur

Leistungsstarke, hautnahe Rasur

Unsere patentierte Lift & Cut-Technologie hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,00 mm für eine hautnahe Rasur zu schneiden. Präzision in Perfektion.

Verbesserte Effizienz in alle Richtungen

Verbesserte Effizienz in alle Richtungen

Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. 4.000.000 Schneidebewegungen pro Minute garantieren jederzeit und überall eine schnelle Rasur.

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts an und sorgt so für eine angenehme Rasur

Passt sich den Konturen Ihres Gesichts an und sorgt so für eine angenehme Rasur

Die flexiblen 4D-Scherköpfe wurden entwickelt, um Hautirritationen zu reduzieren. Sie bewegen sich in vier Richtungen und sorgen so für optimalen Hautkontakt, selbst an schwierigen Stellen, für eine angenehme Rasur.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

17

Bewertungen

2

22/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Compact Razor

This is a great trade razor that really does the job. Very close shave as good as the lager models of electric razors. Quick to charge either with cable or wireless with charge pad. So quiet I cam bearly hear the motor running. Ideal for travel or everyday use, can be used wet or dry. The added bonus of a nose trimer also, this razor is just perfect for the man about town.

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver verfasst

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver verfasst

19/06/2026

Nederland

Nederland

Compact, licht en perfect voor onderweg

Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.

Vorteile

Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie

Nachteile

Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren verfasst

Date of Use 2026-06-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren verfasst

Date of Use 2026-06-01

11/06/2026

Nederland

Nederland

Een heel handig apparaat!

Een heel handig scheerapparaat wat makkelijk is om mee te nemen op reis! Hij heeft een fijn formaat waardoor je hem makkelijk in je handbagage meeneemt. De reisetui zorgt ervoor dat hij beschermt is. Verder scheert hij erg glad en ligt het apparaat makkelijk in de hand. De neusharentrimmer is handig, maar voor mij niet iets wat je altijd meeneemt. Blij met het apparaat!

Vorteile

Handig formaat

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren verfasst

Date of Use 2026-06-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren verfasst

Date of Use 2026-06-10

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. mit einer täglichen Rasur von 2,5 Minuten