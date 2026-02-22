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S792/06
Lift & Cut-Technologie
Dual SteelPrecision Klingen
4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe
Leistungsstarker Magnetmotor
Unsere patentierte Lift & Cut-Technologie hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,00 mm für eine hautnahe Rasur zu schneiden. Präzision in Perfektion.
Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. 4.000.000 Schneidebewegungen pro Minute garantieren jederzeit und überall eine schnelle Rasur.
Die flexiblen 4D-Scherköpfe wurden entwickelt, um Hautirritationen zu reduzieren. Sie bewegen sich in vier Richtungen und sorgen so für optimalen Hautkontakt, selbst an schwierigen Stellen, für eine angenehme Rasur.
4.0
von 5
17
Bewertungen
Jandrick
22/02/2026
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Compact Razor
This is a great trade razor that really does the job. Very close shave as good as the lager models of electric razors. Quick to charge either with cable or wireless with charge pad. So quiet I cam bearly hear the motor running. Ideal for travel or everyday use, can be used wet or dry. The added bonus of a nose trimer also, this razor is just perfect for the man about town.
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver verfasst
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver verfasst
Kreeke
19/06/2026
Nederland
Teil der Aktion
Compact, licht en perfect voor onderweg
Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.
Vorteile
Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie
Nachteile
Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren verfasst
Date of Use 2026-06-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren verfasst
Date of Use 2026-06-01
VinnieE
11/06/2026
Nederland
Teil der Aktion
Een heel handig apparaat!
Een heel handig scheerapparaat wat makkelijk is om mee te nemen op reis! Hij heeft een fijn formaat waardoor je hem makkelijk in je handbagage meeneemt. De reisetui zorgt ervoor dat hij beschermt is. Verder scheert hij erg glad en ligt het apparaat makkelijk in de hand. De neusharentrimmer is handig, maar voor mij niet iets wat je altijd meeneemt. Blij met het apparaat!
Vorteile
Handig formaat
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren verfasst
Date of Use 2026-06-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren verfasst
Date of Use 2026-06-10
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
mit einer täglichen Rasur von 2,5 Minuten