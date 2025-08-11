Mein Philips Rasierer funktioniert nicht

Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Wenn Ihr Philips Rasierer nicht funktioniert, nicht aufgeladen wird oder sich nicht einschaltet, befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um das Problem zu lösen.
Bitte befolgen Sie die Schritte in der angegebenen Reihenfolge. Einige Schritte mögen offensichtlich erscheinen, doch dieser Prozess beseitigt viele häufige Probleme und hilft, die Grundursache einzugrenzen.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: S6632/14 , S8830/54 , S793/06 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›