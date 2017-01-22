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4000 seriesUltraflacher LED-Fernseher

32PHH4201/88

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ultraflacher LED-Fernseher

Das moderne Design der Philips 4100-Serie mit Digital Crystal Clear wertet Ihr Zuhause auf. Erleben Sie ihre HD-Bildqualität mit Perfect Motion Rate und klarem Klang, und genießen Sie ein optimales Entertainment-Erlebnis.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher LED-Fernseher

  • 80 cm (32")

  • LED-Fernseher

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

USB zur Multimedia-Wiedergabe

USB zur Multimedia-Wiedergabe

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

LED TV für Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.0

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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22/01/2017

France

France

TRES BONNE TV

acheté il a quelques jours mise en route très simple les chaines sont trouvées en quelques minutes, l'image avec de nombreux réglages dans le menu et une fois bien réglé est superbe et détaillé, avec des noirs intenses. pour le son quand je l'ai mis en route il était un peu étouffé mais avec un peu de patience et réglage il devient convenable surtout mettez le surround :) la télécommande est bien, un tres bon point pour le SAV qui m'a répondu très rapidement pour m'expliquer la mise a jour du televiseur :)) je conseil l'achat de cette tv

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHH4201 Téléviseur LED ultra-plat verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.