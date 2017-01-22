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Eingestellt
Ultraflacher LED-Fernseher
Das moderne Design der Philips 4100-Serie mit Digital Crystal Clear wertet Ihr Zuhause auf. Erleben Sie ihre HD-Bildqualität mit Perfect Motion Rate und klarem Klang, und genießen Sie ein optimales Entertainment-Erlebnis.
80 cm (32")
LED-Fernseher
DVB-T/C
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
steph34
22/01/2017
France
TRES BONNE TV
acheté il a quelques jours mise en route très simple les chaines sont trouvées en quelques minutes, l'image avec de nombreux réglages dans le menu et une fois bien réglé est superbe et détaillé, avec des noirs intenses. pour le son quand je l'ai mis en route il était un peu étouffé mais avec un peu de patience et réglage il devient convenable surtout mettez le surround :) la télécommande est bien, un tres bon point pour le SAV qui m'a répondu très rapidement pour m'expliquer la mise a jour du televiseur :)) je conseil l'achat de cette tv
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHH4201 Téléviseur LED ultra-plat verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHH4201 Téléviseur LED ultra-plat verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.