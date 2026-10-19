So kneten Sie Pizza- oder Brotteig mit dem Philips Pastamaker
Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihren Philips Pastamaker zum Kneten von Pizza- oder Brotteig verwenden, lesen Sie bitte unseren Artikel unten.
Schalten Sie den Pastamaker ein. Wenn Sie über einen Pastamaker mit automatischer Wiegefunktion verfügen, wählen Sie entweder das Programm für einfache Nudeln, Eier- oder gewürzte Nudeln aus (da Sie die Flüssigkeitsberechnung nicht befolgen müssen, können Sie ein beliebiges Programm wählen).
Geben Sie alle trockenen Zutaten in die Knetkammer und schließen Sie den Deckel.
Starten Sie den Knetvorgang, indem Sie die Start-Taste drücken.
Gießen Sie die flüssigen Zutaten langsam an der Seite in die Schlitze auf dem Deckel. Hinweis: für Geräte mit automatischer Wiegefunktion muss die berechnete Wassermenge auf dem Display nicht eingehalten werden, sondern das Rezept.
Lassen Sie den Teig wie auf dem Display angezeigt 3:00 Minuten lang vom Pastamaker kneten. Wenn der Timer bei 00:00 angekommen ist, halten Sie den Pastamaker an, indem Sie die Start-/Pausetaste oder Ein-/Austaste drücken.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie den Teig aus der Knetkammer. Lassen Sie den Teig gehen und fahren Sie wie gewohnt fort.
Hinweis:
Lassen Sie den Pastamaker während des Knetvorgangs nicht unbeaufsichtigt und verwenden Sie die Ausgabefunktion nicht.
Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie in die Knetkammer greifen.
In den Videos unten finden Sie auch Beispielrezepte für Pizza- und Brotteig. Wenden Sie sich an uns, um weitere Hilfe zu erhalten, wenn die Schritte und Videos nicht zum optimalen Teigergebnis geführt haben.
250 g weißes Mehl 25 g Olivenöl ½ TL Zucker ½ TL Salz ½ Päckchen Hefe 140 ml warmes Wasser
500 g Vollkornmehl 20 g Trockenhefe 1 TL Salz 1,5 TL Brotgewürz 350 ml lauwarmes Wasser (optional: 20–40 g Samen wie Sonnenblumen- oder Kürbiskerne) Backzeit: ca. 45–60 Minuten bei 180 °C.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:HR2660/00, HR2665/93, HR2665/96.