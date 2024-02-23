Philips Support Wie erfasst die Philips OneBlade App die Abnutzung meiner Klinge?

Wenn sich Ihr Philips OneBlade 360 mit der Philips OneBlade App synchronisiert, verfolgt die App Ihre Nutzungszeit, um abzuschätzen, wann die Klinge ausgetauscht werden muss. Bei OneBlade Modellen ohne Konnektivität wird der Zustand Ihrer Klinge basierend auf der Eingabe geschätzt, die Sie beim Hinzufügen Ihrer Klinge angeben.



Untersuchungen von Philips haben gezeigt, dass die Klinge nach 170 Minuten Gebrauch weniger effektiv wird. Aus diesem Grund empfiehlt die Philips OneBlade App, Ihre Klinge zu ersetzen, sobald 170 Minuten der Verwendung aufgezeichnet wurden.