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Philips Support

Kann ich einen beliebigen USB-Adapter zum Aufladen meines Philips OneBlade verwenden?

Nein, nur USB-Adapter, die bestimmte Spezifikationen erfüllen, sollten zum Anschluss Ihres Philips OneBlade an eine Wandsteckdose verwendet werden. Die Verwendung eines falschen Adaptertyps kann das Gerät beschädigen.

Weitere Informationen finden Sie unten.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP1924/24 , QP2834/23 , QP1424/65 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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