Philips Support Wie reinige ich meinen Philips OneBlade?

Wenn Sie Ihren OneBlade regelmäßig nach jedem Gebrauch reinigen, funktioniert er ordnungsgemäß und bietet Ihnen die bestmögliche Rasur. Um das Gerät zu reinigen, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

Um Beschädigungen am OneBlade zu vermeiden, schlagen Sie das Handstück nicht gegen das Waschbecken oder harte Oberflächen. Entfernen Sie die Aufsätze vom Gerät und pusten Sie alle verbliebenen Haare von der Klinge. Schalten Sie den OneBlade ein und spülen Sie die Klinge und das Handstück mit lauwarmem Wasser ab. Spülen Sie die Aufsätze separat unter lauwarmem Wasser ab.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP1924/24 , QP2834/23 , QP1424/65 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›