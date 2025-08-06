Philips Support Kann ich meinen Philips OneBlade nass oder trocken verwenden?

Alle Philips OneBlade Modelle können auf nasser oder trockener Haut, mit Rasiergel oder -schaum oder sogar in der Badewanne oder Dusche verwendet werden.

Die Trockenrasur liefert zwar oft bessere Ergebnisse (da nasses Haar auf der Haut klebt), Sie können sich jedoch auf Ihre bevorzugte Weise rasieren. Wenn Sie Rasierschaum oder -gel verwenden, spülen Sie die Klinge regelmäßig mit Wasser ab, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Tipp: Einige Produkte verfügen zwar über eine Abdeckung für den Ladeanschluss, allerdings nicht der Philips OneBlade. Sie können Ihren OneBlade in der Badewanne oder Dusche verwenden, ohne den Ladeanschluss zu bedecken.