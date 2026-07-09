Philips Support Was bedeuten die Anzeigen auf meinem Philips OneBlade?

Der Leuchtring am Handstück Ihres OneBlade kann in verschiedenen Farben leuchten. Nachfolgend erfahren Sie, was diese Farben bedeuten und was zu tun ist.



Bitte beachten Sie, dass das Gerät beim ersten Einschalten alle verfügbaren Farben durchläuft und Sie in die Welt von OneBlade einführt!

Blaues Licht Blinkendes blaues Licht: Ihr OneBlade befindet sich im Verbindungsmodus, d. h. er sucht entweder nach Ihrem Mobilgerät oder stellt gerade eine Verbindung her.

Ihr OneBlade befindet sich im Verbindungsmodus, d. h. er sucht entweder nach Ihrem Mobilgerät oder stellt gerade eine Verbindung her. Dauerhaft blaues Licht: Ihr OneBlade ist mit Ihrem Mobilgerät über Bluetooth verbunden. Oranges Licht Blinkendes oranges Licht: Wenn der Leuchtring orange blinkt und in orange übergeht, ist der Akku Ihres OneBlade fast leer. Wenn der Leuchtring schnell orange blinkt, ist der Akku Ihres OneBlade leer. Weißes Licht Blinkendes weißes Licht: Ihr OneBlade wird aufgeladen!

Ihr OneBlade wird aufgeladen! Dauerhaft weißes Licht: Ihr OneBlade ist vollständig aufgeladen und einsatzbereit. Um Strom zu sparen, erlischt das dauerhaft leuchtende Licht ca. 30 Minuten, nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist.