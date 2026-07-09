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Philips Support

Was bedeuten die Anzeigen auf meinem Philips OneBlade?

Der Leuchtring am Handstück Ihres OneBlade kann in verschiedenen Farben leuchten. Nachfolgend erfahren Sie, was diese Farben bedeuten und was zu tun ist.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät beim ersten Einschalten alle verfügbaren Farben durchläuft und Sie in die Welt von OneBlade einführt!

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP6542/15 , QP6552/30 , QP4530/30 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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