Philips Support Wie kann ich mein OneBlade Club-Abonnement verwalten?

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Sie können Ihre nächste Klingenlieferung pausieren oder das Versanddatum Ihrer nächsten Lieferung über den Link oben ändern. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Google Chrome, wenn Sie zu den oben genannten Webseiten navigieren.



Bitte beachten Sie: Die Zahlungen für Ihr OneBlade 360 Handstück werden auch dann fortgesetzt, wenn das Klingen-Abonnement pausiert wurde. Dies gilt nicht für Kunden in der Tschechischen Republik und Polen, wo nur ein Ersatzklingen-Abonnement verfügbar ist.