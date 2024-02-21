Wo befinden sich die Modell- und Seriennummer auf meinem Philips Airfryer?

Die Seriennummer Ihres Airfryers enthält Informationen zum Produktionsdatum und dies ist wichtig, falls Sie uns für weitere Unterstützung kontaktieren.



Die Seriennummer wird auf zwei verschiedene Arten angezeigt:



1. Sie kann in Form von vier Ziffern dargestellt werden. Produktionsjahr und -woche (JJWW) werden auf das Geräteetikett aufgedruckt oder aufgestempelt, z. B. 2041 – siehe Abbildung A.



2. Wenn sich auf der Unterseite des Airfryer ein Barcode-Etikett befindet, ist der unter dem Barcode aufgedruckte Code die Seriennummer. Es handelt sich um eine Kombination aus Ziffern und Buchstaben, z. B. 7C1A221213420052 – siehe Abbildung B: