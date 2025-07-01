Philips Support Wie erhalte ich die HomeID App?

Wenn die HomeID App häufig abstürzt, probieren Sie nacheinander die folgenden Optionen aus:

1. Schließen Sie die HomeID App und öffnen Sie sie erneut.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der HomeID App installiert haben. Suchen Sie im App Store nach Updates.

3. Starten Sie Ihr Telefon neu.

4. Leeren Sie den Cache Ihres Telefons (Einstellungen/HomeID/Cache leeren)

5. Als letzte Option können Sie die HomeID App entfernen und neu installieren.

Wenn keine der obenstehenden Optionen funktioniert hat, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Philips Kundendienst.

Anforderungen für Smartphone und Tablet Apple iOS

Die NutriU App ist mit Apple iPhones kompatibel. Es muss mindestens iOS 14.0 installiert sein.



Android

Wenn Sie ein Android Smart-Gerät verwenden, benötigen Sie mindestens Android 9.0.



Die App kann auch auf Tablets ausgeführt werden, aber da sie für Smartphones entwickelt wurde, lässt sie sich auf einem Tablet möglicherweise nicht richtig anzeigen.