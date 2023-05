Das mühsame Freiräumen des Bodens gehört der Vergangenheit an: Der Roboter erkennt kleine im Weg liegende Gegenstände wie Schuhe oder Spielzeug und reinigt um sie herum, ohne sich zu verfangen oder an andere Gegenstände zu stoßen. Der moderne 3D-ToF-Sensor an der Vorderseite des Roboters erkennt Objekte mit einer Größe von 2,0 x 2,0 cm (Breite x Höhe). Zudem erkennen 8 ToF-Sensoren in dem vorderen Stoßfänger, was sich vor und neben dem Roboter befindet. Die Sensoren funktionieren auch bei schlechten Lichtverhältnissen, sodass der Roboter auch bei ausgeschaltetem Licht, z.B. wenn Sie unterwegs sind, den Boden reinigen kann.​