Hemden bügeln ohne Bügeleisen? So geht's

Niemand kleidet sich gerne in zerknitterter Kleidung. Ein zerknittertes Hemd kann Ihren Look beeinträchtigen und hinterlässt keinen guten Eindruck. Sie sind unter Zeitdruck und müssen schnell ein Hemd glätten? Ohne Bügeln geht’s auch! Dampfglätten Sie Ihr Outfit schnell und einfach mit einer Dampfbürste. Die Philips Steam&Go Plus Dampfbürste heizt sich in unter einer Minute auf und passt auch ins Reisegepäck.



Die meisten Hemden sind aus Baumwolle, aber sollte Ihr Hemd aus Polyester oder anderen synthetischen Fasern bestehen, dann finden Sie hier Tipps, um Falten aus Ihrem zerknitterten Hemd zu entfernen. Am besten ist es, Falten von Anfang an mit der richtigen



Trockenmethode zu vermeiden. Wenn Sie einen Wäschetrockner verwenden, sollten Sie Ihre Kleidung sofort nach dem Trockenvorgang entnehmen, um Knittern zu vermeiden.



Vorsicht beim Bügeln von synthetischen Stoffen, da schnell Brandflecken entstehen können, besonders wenn das Bügeleisen zu heiß ist. Daher ist es besser Ihre Bluse oder das Hemd zu glätten, ohne es zu bügeln. Sie können es zum Beispiel schnell mit einer Dampfbürste aufzufrischen. Hängen Sie Ihr Polyester-Hemd einfach auf den Kleiderbügel und behandeln Sie es mit der Dampfbürste. So können Sie Ihr Hemd bügeln, ohne zum Bügeleisen greifen zu müssen.