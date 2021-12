Seide waschen und bügeln

Wie wäscht man Seide?



Kann man Seide waschen? Die einfache Antwort ist ja, aber beim Seide waschen ist Vorsicht geboten. So sollten Sie Seide pflegen, damit Sie länger Freude an Ihren Kleidungstücken haben. Mit diesen einfachen Schritten sieht Ihre Kleidung nach jedem Waschen wieder wie neu aus.



Verwenden Sie am besten ein Spezialwaschmittel für Feinwäsche, wenn Sie Seide waschen. Trocknen Sie Ihre Kleidung aus Seide nicht im Wäschetrockner und lassen Sie sie nicht im direkten Sonnenlicht trocknen.