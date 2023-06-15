Mein Philips Mixbehälter lässt sich nicht von der Motoreinheit lösen
Sollte es einmal vorkommen, dass sich der Philips Mixbehälter nicht von der Motoreinheit/Basis lösen lässt, gibt es möglicherweise eine einfache Lösung. Finden Sie hier heraus, wie Sie dies beheben können.
Wenn der Mixbecher nicht korrekt aufgesetzt wurde, könnte dies dafür sorgen, dass er sich nicht mehr von der Basis (Motoreinheit) lösen lässt.
Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1) Ziehen Sie den Netzstecker des Mixers aus der Steckdose.
2) Öffnen Sie den Deckel, und nehmen Sie die Zutaten aus dem Becher.
3) Halten Sie den Griff des Mixbechers, heben Sie ihn an, und drehen Sie ihn gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn.
4) Der Mixbecher wird entriegelt.
Um zu vermeiden, dass sich der Mixbecher mit der Basis verhakt, sollten Sie darauf achten, dass Sie ihn richtig ausgerichtet einsetzen. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:
1) Stellen Sie den Becher in die Manschette der Basis.
2) Befestigen Sie den Behälter an der Basis.
3) Eine schwarze Markierung auf der Manschette befindet sich direkt unter dem Griff des Bechers. Richten Sie die schwarze Markierung am Entriegelungssymbol an der Motoreinheit aus. Drehen Sie den Mixbecher im Uhrzeigersinn, bis die schwarze Markierung zum Verriegelungssymbol zeigt.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:HR3653/00 , HR3655/00 .