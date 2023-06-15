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Philips Support

Mein Philips Mixbehälter lässt sich nicht von der Motoreinheit lösen

Sollte es einmal vorkommen, dass sich der Philips Mixbehälter nicht von der Motoreinheit/Basis lösen lässt, gibt es möglicherweise eine einfache Lösung. Finden Sie hier heraus, wie Sie dies beheben können. 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HR3653/00 , HR3655/00 .

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