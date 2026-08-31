Party mit 12 Stunden Wiedergabezeit

Der Klang bleibt auch bei lauter Musik klar und eine passive Bass-Membran verstärkt den Bass. Sie erhalten 12 Stunden Wiedergabezeit, eine vollständige Aufladung dauert 6 Stunden. Sie möchten eine noch größere Party feiern? Koppeln Sie das Gerät mit einem weiteren Lautsprecher für Stereosound.